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Группа Smash воссоединится по случаю юбилея Юрия Николаева

16 декабря Юрию Николаеву исполнится 70 лет. Музыкальный коллектив Smash воссоединится ради выступления приуроченного к юбилею телеведущего.

Группа Smash воссоединится по случаю юбилея Юрия Николаева

Знаменитые российские певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов выступят на юбилейном концерте Юрия Николаева в составе группы Smash. По словам ведущего популярного ранее детского музыкального шоу «Утренняя звезда», на концерте также выступят такие известные артисты как Валерия, Ани Лорак и Юлия Началова. Также когда-то принимали участие на шоу Юрия Николаева такие известные коллективы, как «Тату» и «Лицей». Участие в «Утренней звезде» дало старт их музыкальным карьерам. Детское музыкальное шоу выходило в эфир в период с 1991 по 2004 год на Первом канале, а затем на ТВЦ.

Группа Smash воссоединится по случаю юбилея Юрия Николаева

Напомним, Сергей Лазарев и Влад Топалов выступали вместе в рамках коллектива «Smash» 6 лет начиная с 2000 года и выпустили 3 альбома. Популярность к молодым артистам пришла в 2002 году после выступления на конкурсе юных талантов «Новая Волна» в Юрмале, где певцы стали первыми лауреатами.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 20:30

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