Вдову Иосифа Кобзона Нелли осудили за празднование дня рождения во время траура

Иосиф Давыдович Кобзон и Нелли Михайловна прожили в счастливом браке без малого сорок семь лет. Они воспитали двух прекрасных детей – сына Андрея и дочь Наталью. 30 августа этого года великий певец умер, не дожив около двух недель до своего 81-летия. Его вдова Нелли Кобзон оплакивает любимого мужа и носит по нём траур.Нелли Михайловна и свой день рождения отказывалась праздновать, но её смогли уговорить, посоветовав не замыкаться в себе. В один из московских ресторанов она пригласила только близких знакомых, друзей семьи и родных. Не удивительно, что среди приглашённых оказались и некоторые исполнители – Валерия, Жасмин, Стас Михайлов с супругой.Нелли Кобзон выбрала для мероприятия платье с цветным принтом и бисером, распустила волосы и накрасила губы красной помадой. Наверное, именно это, а не сам факт празднования вызвало критику поклонников Кобзона. Они осудили его вдову и за «яркую помаду», и за «сверкающее» платье, и за «фривольную» причёску.Но, конечно, не все увидели в образе Нелли Кобзон нечто неподобающее, некоторые отмечают её тоскливый взгляд и грустный вид. Многие просто поздравили женщину с днём рождения и написали множество приятных слов, отметив, не стоит обращать внимание на недоброжелателей, они есть практически у каждого, а уж у известных людей и подавно.