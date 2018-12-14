Экологи просят москвичей не будить ежиков





Представители Мосприроды проинформировали граждан Москвы и области, что несвоевременный выход из зимней спячки смертельно опасен для ежей. По заявлению сотрудника Анны Сорокиной, у ежей есть свойство впадать в зимнюю спячку в своей норе. Она рекомендует хозяевам собак не допускать разрытие ежовых нор их питомцами во время прогулки. Эколог объясняет, что все собаки по своей природе являются охотниками и обнаружив чью-либо нору, они обязательно попытаются его разворошить. Ежик проснется и не сможет сразу уснуть из-за испуга, а еды у него на зиму нет и отсутствует возможность её добычи, что приведёт в дальнейшем к смерти животного.Анна Сорокина добавила, что категорически запрещается содержать диких животных в домашних условиях, для них это большой стресс. Рекомендовано позвонить в департамент окружающей среды и сообщить о находке специалистам. Также она объяснила, что любовь ежей к молоку обыкновенный миф. Молочные продукты плохо усваиваются в их желудках и вызывают болевые симптомы. По её словам, если возникает желание угостить чем-то зверька, то лучше дать ему кусочек мяса, ведь ежи по своей натуре хищники.