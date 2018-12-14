Игра про зомби DayZ стала временно бесплатной на Steam





DayZ — это многопользовательская компьютерная игра в жанре survival horror с открытым миром, разрабатываемая компанией Bohemia Interactive. Одной из главных локаций в игре служит выдуманная постсоветская страна Чернарусь, которую населяют зомби. Задача героев выжить, для этого им приходится сражаться с толпами восставших из могил. Если у юзеров есть желание применять особый способ выживания, пользователям необходимо собрать нужные артефакты.Акция от игры DayZ продлиться трое суток. Позже компания Bohemia Interactive планирует организовать еще одну акционную программу, во время которой желающие будут иметь возможность купить игру со скидкой в 15 процентов.