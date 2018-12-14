АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Игра про зомби DayZ стала временно бесплатной на Steam

Игра, рассказывающая про нашествие зомби, DayZ стала временно доступной бесплатно на онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Последние пять лет игра находилась в альфа-доступе и только недавно начала продаваться.

Игра про зомби DayZ стала временно бесплатной на Steam

DayZ — это многопользовательская компьютерная игра в жанре survival horror с открытым миром, разрабатываемая компанией Bohemia Interactive. Одной из главных локаций в игре служит выдуманная постсоветская страна Чернарусь, которую населяют зомби. Задача героев выжить, для этого им приходится сражаться с толпами восставших из могил. Если у юзеров есть желание применять особый способ выживания, пользователям необходимо собрать нужные артефакты.


Акция от игры DayZ продлиться трое суток. Позже компания Bohemia Interactive планирует организовать еще одну акционную программу, во время которой желающие будут иметь возможность купить игру со скидкой в 15 процентов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кенсингтонский дворец поделился семейным кадром
Илья Бачурин расстался со своей возлюбленной
Белокурая дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк стала
Из-за болезни Полина Гагарина попросила помощи у
Группа Smash воссоединится по случаю юбилея Юрия
Салоны связи Tele2 оборудуют «умными» экранами
В Великобритании обнаружили письмо Санта-Клаусу
Вдову Иосифа Кобзона Нелли осудили за
Вдова Михаила Пуговкина и его дочь на телешоу
Археологи изучают историю замка Влада Цепеша,
Игра про зомби DayZ стала временно бесплатной на
В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее
Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у
Экологи просят москвичей не будить ежиков
Ирина Пинчук заявила, что родит Владу Кадони
Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на
Анна Хилькевич поделилась в Instagram фрагментом
Библейские историки расшифровали формулу
Владимир Кличко хочет вернуться на ринг
Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек
Российские психиатры изобрели новый способ борьбы
Ксения Бородина шуточно заявила, что ее муж
Младшая сестра Ким Кардашьян удивила всех "голым"
Беременная Алена Савкина планирует открыть с
Ляйсан Утяшева и Ирина Безрукова озвучили героев
В TENAA раскрыли параметры бюджетного смартфона
В Госдуме предложили выслать Андрея Малахова в
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов и другие
"Ангел" Victoria's Secret показала свою
Facebook будет транслировать финальный сезон
Просмотреть все новости