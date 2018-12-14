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Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у Ильи Яббарова телефон за 100 тысяч

Аппетиты Маргариты Ларченко с каждым днём растут с такой скоростью, что её парень Илья Яббаров не успевает копить на все прихоти возлюбленной.

Накануне пара обсуждала предстоящий праздник Новый год.

Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у Ильи Яббарова телефон за 100 тысяч

Девушка рассказала парню о том, что мечтает получить на самый главный праздник в году - телефон марки iPhone стоимостью в 100 тысяч.

На что парень пытался всячески отшутиться, ведь подарок достаточно дорогой, да и у Ильи в скором времени родится ребёнок от участницы "Дома-2" Алёны Рапунцель. Он сказал, что хотел бы, чтобы его женщина ходила зимой в тепле и предположил, что подарит ей тёплые варежки и шарф.

Из-за вопроса, который остро встал в их зарождающейся семье, молодые люди не разговаривали несколько дней. Ранее Маргарита Ларченко говорила, что она хочет заняться собственным бизнесом и намекнула Яббарову, что за периметром он должен получать не меньше 300 тысяч рублей.

Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у Ильи Яббарова телефон за 100 тысяч

Сам участник "Дома-2" говорит о том, что желания его девушки не целесообразны, ведь если она планирует развиваться, то должна в первую очередь думать о капитале, который им придётся вложить в будущее дело.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:29

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