Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у Ильи Яббарова телефон за 100 тысяч





Накануне пара обсуждала предстоящий праздник Новый год.Девушка рассказала парню о том, что мечтает получить на самый главный праздник в году - телефон марки iPhone стоимостью в 100 тысяч.На что парень пытался всячески отшутиться, ведь подарок достаточно дорогой, да и у Ильи в скором времени родится ребёнок от участницы "Дома-2" Алёны Рапунцель. Он сказал, что хотел бы, чтобы его женщина ходила зимой в тепле и предположил, что подарит ей тёплые варежки и шарф.Из-за вопроса, который остро встал в их зарождающейся семье, молодые люди не разговаривали несколько дней. Ранее Маргарита Ларченко говорила, что она хочет заняться собственным бизнесом и намекнула Яббарову, что за периметром он должен получать не меньше 300 тысяч рублей.Сам участник "Дома-2" говорит о том, что желания его девушки не целесообразны, ведь если она планирует развиваться, то должна в первую очередь думать о капитале, который им придётся вложить в будущее дело.