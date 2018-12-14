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Ирина Пинчук заявила, что родит Владу Кадони «маленьких кадонят»

Участница телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук заявила о своей симпатии к ведущему проекта Владу Кадони.

Многие телезрители «Дома-2» в последнее время начали замечать, что Пинчук и Кадони довольно близко и весьма активно общаются, а некоторые поклонники реалити-шоу и вовсе заявляют, что у ведущего и его подопечной при встрече постоянно горят глаза, что может означать лишь одно – Влад и Ирина влюбились.

Ирина Пинчук заявила, что родит Владу Кадони «маленьких кадонят»

На днях в социальных сетях появился видеоролик, который довольно быстро набрал популярность, а все из-за того, что Пинчук во всеуслышание заявила, что намерена избавиться от лишних килограмм ради Кадони, и попросила ведущего «Дома-2» оценить это по достоинству.

Ирина подчеркивает на видеозаписи, что ради Влада готова быть худенькой. Поэтому уже сейчас начала активно заниматься на уличном тренажере. А помогал Пинчук признаться в своей симпатии Кадони – Андрей Черкасов, который, как выяснилось, решил подсказать брюнетке, как же нужно завоевывать его коллегу по съемочной площадке.

Ирина Пинчук заявила, что родит Владу Кадони «маленьких кадонят»

Нужно сказать, что интернет-пользователи высоко оценили юмор участницы «Дома-2» и посоветовали девушке не отступать от поставленной перед собой цели, так как видят, что ведущему реалити-шоу тоже очень нравится брюнетка.

«Пинчук, продолжай в том же направлении и кто знает, возможно, совсем скоро ты на самом деле родишь Владу много-много кадонят!» - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:15

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