АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Владимир Кличко хочет вернуться на ринг

Украинский супертяж задумался о возвращении в бокс. Владимир Кличко хочет снова драться на ринге.

Владимир Кличко хочет вернуться на ринг

Известный промоутер Эдди Хирн поделился информацией, что украинский боксер планирует реванш с нынешним чемпионом мира Энтони Джошуа. Также организатор поединков обнародовал имена возможных будущих соперников британского чемпиона помимо Кличка. В данном списке присутствуют Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, Дерек Чисора и абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик.

Энтони Джошуа в 2016 года досрочно финишировал Владимира Кличко и завоевал титул чемпионом мира в супертяжелом весе по трём версиям отобрав у Кличка пояса боксерских организаций IBF, WBA и WBO. С того момента британец трижды защитил свои титулы. Свой последний поединок он провёл против «Русского витязя» Александра Поветкина, одолев его техническим нокаутом. В личном рекорде у Джошуа 22 победы, 21 нокаут и ни единого поражения.

Стоит также добавить, что на сегодняшний момент Владимир Кличко единственный боксер, которому удалось отправить 29-летнего британского чемпиона в нокдаун. За продолжительную карьеру украинской экс-чемпион мира записал в свой актив 64 победы, 53 нокаута и 5 поражений.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее
Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у
Экологи просят москвичей не будить ежиков
Ирина Пинчук заявила, что родит Владу Кадони
Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на
Анна Хилькевич поделилась в Instagram фрагментом
Библейские историки расшифровали формулу
Владимир Кличко хочет вернуться на ринг
Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек
Российские психиатры изобрели новый способ борьбы
Ксения Бородина шуточно заявила, что ее муж
Младшая сестра Ким Кардашьян удивила всех "голым"
Беременная Алена Савкина планирует открыть с
Ляйсан Утяшева и Ирина Безрукова озвучили героев
В TENAA раскрыли параметры бюджетного смартфона
В Госдуме предложили выслать Андрея Малахова в
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов и другие
"Ангел" Victoria's Secret показала свою
Facebook будет транслировать финальный сезон
Алена Савкина планирует уйти в декрет перед Новым
Медики подвергли критике популярное народное
Компания Mazda отзывает в России около 2,8 тысяч
Муж Ксении Собчак ностальгирует в Instagram по
Компания Sharkoon представила мышь Drakonia II с
Ольга Бузова мечтает воссоединить Алиану
Назван ТОП-5 самых популярных внедорожников
В предновогодней суете Максим Галкин начал
Украинцы поставили Порошенко на счётчик: Ему
В Германии узаконили третий тип пола человека
Профессор МГМУ хранил дома в Москве арсенал оружия
Просмотреть все новости