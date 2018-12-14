Владимир Кличко хочет вернуться на ринг





Известный промоутер Эдди Хирн поделился информацией, что украинский боксер планирует реванш с нынешним чемпионом мира Энтони Джошуа. Также организатор поединков обнародовал имена возможных будущих соперников британского чемпиона помимо Кличка. В данном списке присутствуют Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, Дерек Чисора и абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик.Энтони Джошуа в 2016 года досрочно финишировал Владимира Кличко и завоевал титул чемпионом мира в супертяжелом весе по трём версиям отобрав у Кличка пояса боксерских организаций IBF, WBA и WBO. С того момента британец трижды защитил свои титулы. Свой последний поединок он провёл против «Русского витязя» Александра Поветкина, одолев его техническим нокаутом. В личном рекорде у Джошуа 22 победы, 21 нокаут и ни единого поражения.Стоит также добавить, что на сегодняшний момент Владимир Кличко единственный боксер, которому удалось отправить 29-летнего британского чемпиона в нокдаун. За продолжительную карьеру украинской экс-чемпион мира записал в свой актив 64 победы, 53 нокаута и 5 поражений.