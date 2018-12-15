Виктория Лопырева рассказала о своём методе борьбы с токсикозом

Как известно, Виктория Лопырева была послом ФИФА на чемпионате мира по футболу-2018. Виктория признаётся, так совпало, что период токсикоза она даже не заметила из-за огромных рабочих нагрузок. Ведущая признаётся, во время чемпионата у неё даже не оставалось времени на сон, приходилось выкраивать буквально два-три часа в сутки, так что ей просто было некогда думать о временном дискомфорте. Виктория говорит, могла бы посоветовать свой метод и другим будущим мамочкам, но не станет, так как вместо "побеждённого" токсикоза можно серьёзно навредить малышу.Виктория Лопырева так до сих пор и не призналась, кто же отец её будущего ребёнка. Известно только, он не публичный человек и далёк от шоу-бизнеса. Также Виктория рассказывает, её избранник очень ответственный, умный и заботливый, буквально сдувает с неё пылинки, особенно теперь, во время беременности.На вопрос о свадьбе Лопырева отвечает весьма уклончиво. Она говорит, у неё и её любимого мужчины сейчас есть гораздо более важный вопрос, нежели размышления о свадьбе. Вот после рождения малыша они, возможно, и задумаются о бракосочетании, но это точно будет не сейчас.