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Виктория Лопырева рассказала о своём методе борьбы с токсикозом

Популярная российская ведущая телевизионных спортивных программ Виктория Лопырева поделилась своим необычным методом борьбы с токсикозом во время беременности. Мисс Россия-2003 только недавно рассказала о своём «интересном» положении и теперь охотно делится подробностями времени, проводимого в ожидании малыша.

Виктория Лопырева рассказала о своём методе борьбы с токсикозом

Как известно, Виктория Лопырева была послом ФИФА на чемпионате мира по футболу-2018. Виктория признаётся, так совпало, что период токсикоза она даже не заметила из-за огромных рабочих нагрузок. Ведущая признаётся, во время чемпионата у неё даже не оставалось времени на сон, приходилось выкраивать буквально два-три часа в сутки, так что ей просто было некогда думать о временном дискомфорте. Виктория говорит, могла бы посоветовать свой метод и другим будущим мамочкам, но не станет, так как вместо "побеждённого" токсикоза можно серьёзно навредить малышу.

Виктория Лопырева так до сих пор и не призналась, кто же отец её будущего ребёнка. Известно только, он не публичный человек и далёк от шоу-бизнеса. Также Виктория рассказывает, её избранник очень ответственный, умный и заботливый, буквально сдувает с неё пылинки, особенно теперь, во время беременности.

Виктория Лопырева рассказала о своём методе борьбы с токсикозом

На вопрос о свадьбе Лопырева отвечает весьма уклончиво. Она говорит, у неё и её любимого мужчины сейчас есть гораздо более важный вопрос, нежели размышления о свадьбе. Вот после рождения малыша они, возможно, и задумаются о бракосочетании, но это точно будет не сейчас.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 06:00

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