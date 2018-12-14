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Ксения Бородина шуточно заявила, что ее муж Курбан каждый день пьет

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина объяснила, почему на ее фотографиях нет ее любимого супруга Курбана Омарова.

Как заявила Бородина, из-за зависимости Омарова к спиртным напиткам, она не видит его сутками.

Ксения Бородина шуточно заявила, что ее муж Курбан каждый день пьет

Несколько часов назад Ксения разместила у себя на страничке в Instagram несколько новых снимков, под одной из которых в подписи подчеркнула, что сейчас на нее буквально накинутся с критикой. Телезнаменитость заявила, что не понимает, почему практически все интернет-пользователи придираются к ее колготкам, позе, росту и т.п.

Нужно сказать, что многочисленные поклонники Бородиной уже давно привыкли к тому, что их любимица не может выносить критику в свой адрес. Сама же Ксения не единожды указывала на то, что никогда не будет, как, к примеру, Филипп Киркоров или Настасья Самбурская, плохие высказывания в свою сторону пытаться как-то высмеять или извлечь из них что-то для себя полезное.

Ксения Бородина шуточно заявила, что ее муж Курбан каждый день пьет

Под одной из новых фотографий супруг ведущей «Дома-2», вероятней всего, хотел подшутить над своей звездной женой и спросил у нее, почему в ее микроблоге давно не было публикаций с мужем и не развелись ли они случайно.

Отметим, что Бородина не заставила Омарова долго ждать с ответом и шуточно заявила, что ее супруг пьет каждый день, да так сильно, что она не помнит, когда в последний раз его даже видела. Подписчики Ксении высоко оценили юмор своей любимицы и заметили, что восхищены подобным общением супругов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:42

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