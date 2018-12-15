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Infiniti продемонстрирует в Детройте концепт электрического кроссовера

Компания Infiniti представит в Детройте концепт нового автомобиля. Разработчики продемонстрируют дизайн нового электрического кроссовера.

Infiniti продемонстрирует в Детройте концепт электрического кроссовера

Японский автопроизводитель Infiniti впервые опубликовала эскиз нового электрокроссовера, демонстрация которого ожидается на автосалоне в городе Детройт. На мероприятии представят опытный образец и расскажут о характеристиках платформы, на которой он базируется.

Новый полноприводный концепткар является частью стратегии компании по налаживанию производства гибридных авто и электрических кроссоверов. Ожидается появление моделей с более просторными салонами оснащенными панелями с цифровым интерфейсом.
Вероятней всего, внешний вид электрокроссовера вдохновлён концептами моделей Infiniti: Inspiration и Prototype 10 с возможностью оснащения автомобиля полностью работающим на электричестве двигателем, либо гибридным мотором.

Релиз первого электрокара ожидается в 2021 году. Он положит начало выпуска линейки электрических автомобилей от компании Infiniti.



 
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Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 05:00

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