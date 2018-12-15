Infiniti продемонстрирует в Детройте концепт электрического кроссовера





Японский автопроизводитель Infiniti впервые опубликовала эскиз нового электрокроссовера, демонстрация которого ожидается на автосалоне в городе Детройт. На мероприятии представят опытный образец и расскажут о характеристиках платформы, на которой он базируется.Новый полноприводный концепткар является частью стратегии компании по налаживанию производства гибридных авто и электрических кроссоверов. Ожидается появление моделей с более просторными салонами оснащенными панелями с цифровым интерфейсом.Вероятней всего, внешний вид электрокроссовера вдохновлён концептами моделей Infiniti: Inspiration и Prototype 10 с возможностью оснащения автомобиля полностью работающим на электричестве двигателем, либо гибридным мотором.Релиз первого электрокара ожидается в 2021 году. Он положит начало выпуска линейки электрических автомобилей от компании Infiniti.