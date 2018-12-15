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Диетологи: Самый полезный и здоровый перекус перед Новым годом - оливки

Диетологи рассказали, что самый полезный и здоровый перекус - это оливки. Данный продукт богат на витамины и ненасыщенные жиры, а это положительно воздействует на организм человека. Оливки незаменимы для тех, кто хочет стройную талию к Новому году.

Диетологи: Самый полезный и здоровый перекус перед Новым годом - оливки

Представители мира науки объяснили, почему именно оливки являются лучшим перекусом. Оказалось, что плоды оливы имеют исключительные питательные свойства для организма, который нуждается в источнике энергии. Такой источник - ненасыщенные жиры, содержащиеся в оливках.

По словам диетологов, они позволяют избежать такой проблемы, как ожирение. Интересно, что уровень этих веществ значительно превышает насыщенные жиры в оливках и соответствует всем рекомендациям ВОЗ.

В этих косточковых плодах нет углеводов и присутствуют витамины групп А, В, Е. Последние помогают бороться с холестерином и уменьшают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 04:00

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