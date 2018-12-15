Диетологи: Самый полезный и здоровый перекус перед Новым годом - оливки





Представители мира науки объяснили, почему именно оливки являются лучшим перекусом. Оказалось, что плоды оливы имеют исключительные питательные свойства для организма, который нуждается в источнике энергии. Такой источник - ненасыщенные жиры, содержащиеся в оливках.По словам диетологов, они позволяют избежать такой проблемы, как ожирение. Интересно, что уровень этих веществ значительно превышает насыщенные жиры в оливках и соответствует всем рекомендациям ВОЗ.В этих косточковых плодах нет углеводов и присутствуют витамины групп А, В, Е. Последние помогают бороться с холестерином и уменьшают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.