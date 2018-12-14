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Беременная Алена Савкина планирует открыть с Ольгой Рапунцель совместный бизнес

Младшая сестра Ольги Рапунцель Алена начала подготавливаться к появлению на свет первенца.

Как стало известно, совсем скоро Савкина покинет реалити-шоу «Дом-2», однако лишь на время. Несколько часов назад нам удалось выяснить, чем же будущая мамочка планирует заниматься вне Периметра и где намерена жить во время декретного отпуска.

Беременная Алена Савкина планирует открыть с Ольгой Рапунцель совместный бизнес

Совсем скоро Рапунцель-младшая впервые познает радость материнства. Длинноволосая красавица ждет появления на свет мальчика, которого уже в конце января сможет впервые взять на руки. Так как проектный конкурс «Человек года 2018» подошел к своему логическому завершению, совсем скоро Алена с чистой душой уйдет за ворота, где за несколько недель полностью подготовится к родам.

По словам будущей мамочки, ей очень хочется стать бизнесвумен, поэтому она уже сейчас активно подумывает о том, чтобы открыть собственное небольшое дело, которое позволит ей иметь стабильный заработок, пока малыш будет очень маленьким, и она не сможет пойти на работу.

Беременная Алена Савкина планирует открыть с Ольгой Рапунцель совместный бизнес

Выяснилось, что Алена, которая хорошо понимает, что фамилия Рапунцель всем известна, уже даже предложила своей старшей сестре открыть какой-то совместный бизнес, который будет связан с детьми, к примеру, магазин детской одежды. Однако Ольга пока ничего не может решить.

К слову, Алена отметила, что планирует уйти в декрет уже в конце этого месяца, в котором пробудет до весны, а жить девушка будет в своем родном городе Волгограде.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:35

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