Беременная Алена Савкина планирует открыть с Ольгой Рапунцель совместный бизнес





Как стало известно, совсем скоро Савкина покинет реалити-шоу «Дом-2», однако лишь на время. Несколько часов назад нам удалось выяснить, чем же будущая мамочка планирует заниматься вне Периметра и где намерена жить во время декретного отпуска.Совсем скоро Рапунцель-младшая впервые познает радость материнства. Длинноволосая красавица ждет появления на свет мальчика, которого уже в конце января сможет впервые взять на руки. Так как проектный конкурс «Человек года 2018» подошел к своему логическому завершению, совсем скоро Алена с чистой душой уйдет за ворота, где за несколько недель полностью подготовится к родам.По словам будущей мамочки, ей очень хочется стать бизнесвумен, поэтому она уже сейчас активно подумывает о том, чтобы открыть собственное небольшое дело, которое позволит ей иметь стабильный заработок, пока малыш будет очень маленьким, и она не сможет пойти на работу.Выяснилось, что Алена, которая хорошо понимает, что фамилия Рапунцель всем известна, уже даже предложила своей старшей сестре открыть какой-то совместный бизнес, который будет связан с детьми, к примеру, магазин детской одежды. Однако Ольга пока ничего не может решить.К слову, Алена отметила, что планирует уйти в декрет уже в конце этого месяца, в котором пробудет до весны, а жить девушка будет в своем родном городе Волгограде.