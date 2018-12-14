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Младшая сестра Ким Кардашьян удивила всех "голым" платьем с жемчугом и стразами

Младшая сестра американской светской львицы Ким Кардашьян 21-летняя Кайли Дженнер удивила в Instagram своих подписчиков откровенным «голым» платьем, украшенным только жемчугом и стразами. Поклонники Дженнер отметили её новый образ просто скопирован из клипа Бритни Спирс, с той разницей, что у певицы был комбинезон, а у Кайли - платье.

Младшая сестра Ким Кардашьян удивила всех "голым" платьем с жемчугом и стразами

Сёстры Кардашьян очень любят эпатировать публику смелыми высказываниями или откровенными нарядами, зачастую одеваемые без нижнего белья. Не так давно Ким Кардашьян появилась на церемонии вручения музыкальной премии в «голом» платье с иллюзорными линиями от знаменитого дизайнера Жен-Поля Готье. Тогда многие сравнили её с упитанной зеброй и отметили, столь пышные формы не позволяют надевать платья подобного фасона. Вскоре после Ким её сестра Кортни рассказала в эфире шоу о замороженных на «всякий случай» яйцеклетках.

Не отстаёт от старших и младшая сестрёнка Кайли Дженнер. Ещё совсем недавно она жаловалась поклонникам, что не может восстановить формы, которые были у неё до родов дочери. Теперь же рискнула показаться в прозрачном «голом» платье со стразами и жемчугом. Не все поклонники Дженнер оценили её наряд и формы, некоторым не понравился скопированный с Бритни Спирс образ. Но гораздо большее количество фолловеров отметили, Кайли в очередной раз смогла их удивить потрясающим видом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:39

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