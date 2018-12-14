Младшая сестра Ким Кардашьян удивила всех "голым" платьем с жемчугом и стразами
Младшая сестра американской светской львицы Ким Кардашьян 21-летняя Кайли Дженнер удивила в Instagram своих подписчиков откровенным «голым» платьем, украшенным только жемчугом и стразами. Поклонники Дженнер отметили её новый образ просто скопирован из клипа Бритни Спирс, с той разницей, что у певицы был комбинезон, а у Кайли - платье.
Сёстры Кардашьян очень любят эпатировать публику смелыми высказываниями или откровенными нарядами, зачастую одеваемые без нижнего белья. Не так давно Ким Кардашьян появилась на церемонии вручения музыкальной премии в «голом» платье с иллюзорными линиями от знаменитого дизайнера Жен-Поля Готье. Тогда многие сравнили её с упитанной зеброй и отметили, столь пышные формы не позволяют надевать платья подобного фасона. Вскоре после Ким её сестра Кортни рассказала в эфире шоу о замороженных на «всякий случай» яйцеклетках.
Не отстаёт от старших и младшая сестрёнка Кайли Дженнер. Ещё совсем недавно она жаловалась поклонникам, что не может восстановить формы, которые были у неё до родов дочери. Теперь же рискнула показаться в прозрачном «голом» платье со стразами и жемчугом. Не все поклонники Дженнер оценили её наряд и формы, некоторым не понравился скопированный с Бритни Спирс образ. Но гораздо большее количество фолловеров отметили, Кайли в очередной раз смогла их удивить потрясающим видом.
Сёстры Кардашьян очень любят эпатировать публику смелыми высказываниями или откровенными нарядами, зачастую одеваемые без нижнего белья. Не так давно Ким Кардашьян появилась на церемонии вручения музыкальной премии в «голом» платье с иллюзорными линиями от знаменитого дизайнера Жен-Поля Готье. Тогда многие сравнили её с упитанной зеброй и отметили, столь пышные формы не позволяют надевать платья подобного фасона. Вскоре после Ким её сестра Кортни рассказала в эфире шоу о замороженных на «всякий случай» яйцеклетках.
Не отстаёт от старших и младшая сестрёнка Кайли Дженнер. Ещё совсем недавно она жаловалась поклонникам, что не может восстановить формы, которые были у неё до родов дочери. Теперь же рискнула показаться в прозрачном «голом» платье со стразами и жемчугом. Не все поклонники Дженнер оценили её наряд и формы, некоторым не понравился скопированный с Бритни Спирс образ. Но гораздо большее количество фолловеров отметили, Кайли в очередной раз смогла их удивить потрясающим видом.