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Назван ТОП-5 туристических развлечений на Новый год

Назван ТОП-5 туристических развлечений на Новый год по версии туроператора Tvil.ru. Больше всего на зимние каникулы россиянам хотелось бы прокатиться на собачьей или оленьей упряжке.

Назван ТОП-5 туристических развлечений на Новый год

Туристический сервис Tvil.ru устроил масштабный опрос, узнав, какие развлечения к Новому году предпочли бы жители России. Как выяснилось, 27 процентов респондентов были бы не против лихо прокатиться в санях, запряжённых оленями под стать упряжке Санта Клауса. 14 процентов опрошенных заменили бы парнокопытных хаски, устроив собачьи перегоны.

20 процентов россиян предпочли прокатиться на снегоходах, причём такая услуга на горнолыжных курортах является более доступной, по сравнению с предыдущими двумя развлечениями. Картинг на льду привлекает 11 процентов опрошенных.

Ещё 8 процентов с удовольствием взяли бы снуборд и устроили снежный сёрфинг. Остальные респонденты отметили такие виды активности, как экскурсии на снегоступах и фэтбайках, а также ледолазание.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 03:00

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