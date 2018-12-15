Компания Honda показала возможности беспилотного квадрацикла





Японский автопроизводитель Honda продемонстрировала на выставке CES 2018 новый самоуправляемый квадрацикл Autonomous Work Vehicle с полноприводными шасси.Недавно компания опубликовала на сайте Youtube видеоролик с демонстрацией функций прототипа. Отмечается, что беспилотный агрегат способен транспортировать оборудование для пожарных спасателей и выполнять функцию программируемой газонокосилки, а также осуществлять уход за урожаем и его уборку.