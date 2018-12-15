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Компания Honda показала возможности беспилотного квадрацикла

Honda представила беспилотный квадрацикл. Японский автопроизводитель продемонстрировал возможности нового агрегата.

Компания Honda показала возможности беспилотного квадрацикла

Японский автопроизводитель Honda продемонстрировала на выставке CES 2018 новый самоуправляемый квадрацикл Autonomous Work Vehicle с полноприводными шасси.


Недавно компания опубликовала на сайте Youtube видеоролик с демонстрацией функций прототипа. Отмечается, что беспилотный агрегат способен транспортировать оборудование для пожарных спасателей и выполнять функцию программируемой газонокосилки, а также осуществлять уход за урожаем и его уборку.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 01:00

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