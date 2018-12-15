Стало известно, когда исчезнут кнопочные телефоны в России





По прогнозам компании-исследователя кнопочные мобильные телефоны практически полностью исчезнут к 2022 году. Представители американской транснациональной компании Cisco заявляют, что часть кнопочных аппаратов в России к этому времени будет составлять 0,4 % от общего количества подключенных к мобильной связи устройств.Основываясь на итогах исследования, российское агентство международной информации «РИА Новости» заявило, что уменьшится количество всех используемых девайсов. Так, смартфоны и планшеты к 2022 году будут занимать значительно меньшую долю на рынке, чем на сегодняшний день. Но несмотря на то, что спрос на подобного рода технику снизится, интернет-трафик, который ими генерируется, вырастет более чем в два раза.