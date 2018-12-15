АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Стало известно, когда исчезнут кнопочные телефоны в России

Стала известна приблизительная дата, когда с рынка страны исчезнут все кнопочные телефоны. Исследование в области популярности кнопочных телефонов провела компания Cisco, которая занимается изготовлением сетевого оборудования.

Стало известно, когда исчезнут кнопочные телефоны в России

По прогнозам компании-исследователя кнопочные мобильные телефоны практически полностью исчезнут к 2022 году. Представители американской транснациональной компании Cisco заявляют, что часть кнопочных аппаратов в России к этому времени будет составлять 0,4 % от общего количества подключенных к мобильной связи устройств.

Основываясь на итогах исследования, российское агентство международной информации «РИА Новости» заявило, что уменьшится количество всех используемых девайсов. Так, смартфоны и планшеты к 2022 году будут занимать значительно меньшую долю на рынке, чем на сегодняшний день. Но несмотря на то, что спрос на подобного рода технику снизится, интернет-трафик, который ими генерируется, вырастет более чем в два раза.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стало известно, когда исчезнут кнопочные телефоны
Компания Honda показала возможности беспилотного
NASA показало спутниковые снимки аппарата InSight
Aviar Motors презентовала спорткар R67 в стиле
Российские самолеты МС-21 и Superjet получат
Кенсингтонский дворец поделился семейным кадром
Игорь Албин рассказал о том, как в
Илья Бачурин расстался со своей возлюбленной
Белокурая дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк стала
Из-за болезни Полина Гагарина попросила помощи у
Группа Smash воссоединится по случаю юбилея Юрия
Салоны связи Tele2 оборудуют «умными» экранами
В Великобритании обнаружили письмо Санта-Клаусу
Вдову Иосифа Кобзона Нелли осудили за
Вдова Михаила Пуговкина и его дочь на телешоу
Археологи изучают историю замка Влада Цепеша,
Игра про зомби DayZ стала временно бесплатной на
В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее
Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у
Экологи просят москвичей не будить ежиков
Ирина Пинчук заявила, что родит Владу Кадони
Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на
Анна Хилькевич поделилась в Instagram фрагментом
Библейские историки расшифровали формулу
Владимир Кличко хочет вернуться на ринг
Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек
Российские психиатры изобрели новый способ борьбы
Ксения Бородина шуточно заявила, что ее муж
Младшая сестра Ким Кардашьян удивила всех "голым"
Беременная Алена Савкина планирует открыть с
Просмотреть все новости