В Госдуме предложили выслать Андрея Малахова в качестве ведущего на "Дом-2"





Андрей Малахов на всю страну представил фотографии, которые носят интимный характер. Конечно, такое не могли не заметить критики.Первым, кто забил тревогу, оказался Вадим Манукян, который является членом Государственной думы. Он заявил, что шоу, которое последнее время устраивает Андрей Малахов, должно быть переименовано. Вадим Манукян предложил переквалифицировать контент и сделать его ближе к "Дому-2". Также прозвучало предложение отправить Малахова на телестройку в качестве соведущего.Напомним, что программа "Прямой эфир" не имеет возрастного ограничения, но содержание её уже точно 18+. Соответствующие органы должны как минимум убрать эфир из прайм-тайма и транслировать его после 23:00 как и "Дом-2".Также взбунтовались и телезрители, ведь по их мнению, показывать эту вакханалию уже нельзя. На шоу стали приходить давно забытые звёзды и ловить хайп, чтобы хоть немного привлечь к себе интерес.