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В Госдуме предложили выслать Андрея Малахова в качестве ведущего на "Дом-2"

Накануне в одном из выпусков "Прямого эфира", который транслируют по телеканалу "Россия 1", показали откровенные фотографии Виталины Цымбалюк-Романовской.

Андрей Малахов на всю страну представил фотографии, которые носят интимный характер. Конечно, такое не могли не заметить критики.

В Госдуме предложили выслать Андрея Малахова в качестве ведущего на "Дом-2"

Первым, кто забил тревогу, оказался Вадим Манукян, который является членом Государственной думы. Он заявил, что шоу, которое последнее время устраивает Андрей Малахов, должно быть переименовано. Вадим Манукян предложил переквалифицировать контент и сделать его ближе к "Дому-2". Также прозвучало предложение отправить Малахова на телестройку в качестве соведущего.

Напомним, что программа "Прямой эфир" не имеет возрастного ограничения, но содержание её уже точно 18+. Соответствующие органы должны как минимум убрать эфир из прайм-тайма и транслировать его после 23:00 как и "Дом-2".

В Госдуме предложили выслать Андрея Малахова в качестве ведущего на "Дом-2"

Также взбунтовались и телезрители, ведь по их мнению, показывать эту вакханалию уже нельзя. На шоу стали приходить давно забытые звёзды и ловить хайп, чтобы хоть немного привлечь к себе интерес.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:08

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