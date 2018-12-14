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Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов и другие футболисты призвали выпустить Кокорина и Мамаева

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов уверен, что его коллеги Мамаев и Кокорин понесли чересчур суровое наказание.

На протяжении двух месяцев Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в следственном изоляторе (СИЗО) за потасовку, которую они устроили в середине осени. Футболистов должны были освободить неделю назад, однако Тверской районный суд Москвы решил увеличить срок ареста, а это означает, что Новый 2019 год спортсмены будут встречать в тюрьме.

Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов и другие футболисты призвали выпустить Кокорина и Мамаева

По словам Тарасова, игрока футбольной команды «Локомотив», он понимает, что Кокорин и Мамаев виноваты, однако убежден, что таких талантливых профессионалов нельзя лишать возможности продолжить свою спортивную карьеру.

Также Дмитрий подчеркнул, что извиняется перед теми людьми, которые пострадали в той злосчастной драке, в которой участвовали его коллеги, и попросил потерпевших дать Павлу и Александру еще один шанс и не отправлять их в места лишения свободы. Бывший супруг Ольги Бузовой убежден, что спортсмены все поняли и больше такого никогда не повторят.

Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов и другие футболисты призвали выпустить Кокорина и Мамаева

К Тарасову поспешил присоединится еще один футболист – Федор Смолов, который сразу же подчеркнул в своем обращении, что Кокорина и Мамаева очень не хватает на футбольном поле. Смолов отметил, что все ждут и поддерживают Павла и Александра, а также желают ребятам терпения и спокойствия, ведь коллеги уверены, что совсем скоро все наладится, и у спортсменов все будет хорошо.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:03

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