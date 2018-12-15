NASA показало спутниковые снимки аппарата InSight на Марсе
NASA показало спутниковые снимки аппарата InSight на Марсе, сделанные камерой HiRISE. На фотографиях можно видеть процесс посадки и место ее расположения.
На сайте NASA появились снимки севшего на поверхность Марса марсохода InSight, который вошёл в атмосферу Красной планеты 26 ноября. Приземлился аппарат на равнине Эллизий на юге одноимённого вулканического района. Вместе с самим InSight на фото попали разные части посадочной конструкции: парашют и защитная панель. Элементы разбросало на сотни метров друг от друга, однако благодаря снимкам учёные знают их точное место нахождения.
Фотографии были сделаны разведывательным спутником MRO с камерой HiRISE. Данная станция работает на орбите Марса с 2006 года. Она уже отправляла на Землю фото марсоходов Curiosity и Opportunity, а также аппарата Phoenix.
Модуль InSight прислал учёным 11 изображений, позволив собрать "селфи" аппарата. Также впервые был записан звук марсианского ветра.
На сайте NASA появились снимки севшего на поверхность Марса марсохода InSight, который вошёл в атмосферу Красной планеты 26 ноября. Приземлился аппарат на равнине Эллизий на юге одноимённого вулканического района. Вместе с самим InSight на фото попали разные части посадочной конструкции: парашют и защитная панель. Элементы разбросало на сотни метров друг от друга, однако благодаря снимкам учёные знают их точное место нахождения.
Фотографии были сделаны разведывательным спутником MRO с камерой HiRISE. Данная станция работает на орбите Марса с 2006 года. Она уже отправляла на Землю фото марсоходов Curiosity и Opportunity, а также аппарата Phoenix.
Модуль InSight прислал учёным 11 изображений, позволив собрать "селфи" аппарата. Также впервые был записан звук марсианского ветра.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 00:00