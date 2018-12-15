NASA показало спутниковые снимки аппарата InSight на Марсе





На сайте NASA появились снимки севшего на поверхность Марса марсохода InSight, который вошёл в атмосферу Красной планеты 26 ноября. Приземлился аппарат на равнине Эллизий на юге одноимённого вулканического района. Вместе с самим InSight на фото попали разные части посадочной конструкции: парашют и защитная панель. Элементы разбросало на сотни метров друг от друга, однако благодаря снимкам учёные знают их точное место нахождения.Фотографии были сделаны разведывательным спутником MRO с камерой HiRISE. Данная станция работает на орбите Марса с 2006 года. Она уже отправляла на Землю фото марсоходов Curiosity и Opportunity, а также аппарата Phoenix.Модуль InSight прислал учёным 11 изображений, позволив собрать "селфи" аппарата. Также впервые был записан звук марсианского ветра.