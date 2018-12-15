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NASA показало спутниковые снимки аппарата InSight на Марсе

NASA показало спутниковые снимки аппарата InSight на Марсе, сделанные камерой HiRISE. На фотографиях можно видеть процесс посадки и место ее расположения.

NASA показало спутниковые снимки аппарата InSight на Марсе

На сайте NASA появились снимки севшего на поверхность Марса марсохода InSight, который вошёл в атмосферу Красной планеты 26 ноября. Приземлился аппарат на равнине Эллизий на юге одноимённого вулканического района. Вместе с самим InSight на фото попали разные части посадочной конструкции: парашют и защитная панель. Элементы разбросало на сотни метров друг от друга, однако благодаря снимкам учёные знают их точное место нахождения.

Фотографии были сделаны разведывательным спутником MRO с камерой HiRISE. Данная станция работает на орбите Марса с 2006 года. Она уже отправляла на Землю фото марсоходов Curiosity и Opportunity, а также аппарата Phoenix.

NASA показало спутниковые снимки аппарата InSight на Марсе

Модуль InSight прислал учёным 11 изображений, позволив собрать "селфи" аппарата. Также впервые был записан звук марсианского ветра.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 00:00

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