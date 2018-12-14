Aviar Motors презентовала спорткар R67 в стиле Ford Mustang за 440 тысяч евро
Российская малоизвестная компания Aviar Motors презентовала электрический спорткар R67 в стиле Ford Mustang за 440 тысяч евро. Общая мощность автомобиля - 840 лошадиных сил. Спорткар сможет разгонятся до 250 км в час всего за несколько секунд.
Автомобиль под названием Aviar R67 оснастили двумя моторами, реализовав систему полного привода. Техническим наполнением электрокара занимались сотрудники конструкторского бюро Архипова, а над дизайном успешно потрудились отечественные специалисты студии, которая принадлежит бизнесмену Антону Кужильному.
Интересно, что новенький Aviar R67, являющейся копией классического Ford Mustang 67-го года выпуска, набирает максимальный разгон 250 км/ч, а его разгону до "сотни" позавидует электрокар Tesla, так как для этого российскому авто нужно всего 2,2 секунды. Инженеры усовершенствовали новинку климат-контролем, автопилотом, панорамной крышей и полностью пневматической подвеской.
Сообщается, что мир увидит первый прототип в конце 2019 года. Компания Aviar Motors уточнила стоимость электрического спорткара - 440 тыс. евро, но цена указывается по какой-то причине для Нидерландов, а сайт организации оформлен на английском языке.
Автомобиль под названием Aviar R67 оснастили двумя моторами, реализовав систему полного привода. Техническим наполнением электрокара занимались сотрудники конструкторского бюро Архипова, а над дизайном успешно потрудились отечественные специалисты студии, которая принадлежит бизнесмену Антону Кужильному.
Интересно, что новенький Aviar R67, являющейся копией классического Ford Mustang 67-го года выпуска, набирает максимальный разгон 250 км/ч, а его разгону до "сотни" позавидует электрокар Tesla, так как для этого российскому авто нужно всего 2,2 секунды. Инженеры усовершенствовали новинку климат-контролем, автопилотом, панорамной крышей и полностью пневматической подвеской.
Сообщается, что мир увидит первый прототип в конце 2019 года. Компания Aviar Motors уточнила стоимость электрического спорткара - 440 тыс. евро, но цена указывается по какой-то причине для Нидерландов, а сайт организации оформлен на английском языке.
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Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:00