АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Aviar Motors презентовала спорткар R67 в стиле Ford Mustang за 440 тысяч евро

Российская малоизвестная компания Aviar Motors презентовала электрический спорткар R67 в стиле Ford Mustang за 440 тысяч евро. Общая мощность автомобиля - 840 лошадиных сил. Спорткар сможет разгонятся до 250 км в час всего за несколько секунд.

Aviar Motors презентовала спорткар R67 в стиле Ford Mustang за 440 тысяч евро

Автомобиль под названием Aviar R67 оснастили двумя моторами, реализовав систему полного привода. Техническим наполнением электрокара занимались сотрудники конструкторского бюро Архипова, а над дизайном успешно потрудились отечественные специалисты студии, которая принадлежит бизнесмену Антону Кужильному.

Интересно, что новенький Aviar R67, являющейся копией классического Ford Mustang 67-го года выпуска, набирает максимальный разгон 250 км/ч, а его разгону до "сотни" позавидует электрокар Tesla, так как для этого российскому авто нужно всего 2,2 секунды. Инженеры усовершенствовали новинку климат-контролем, автопилотом, панорамной крышей и полностью пневматической подвеской.

Aviar Motors презентовала спорткар R67 в стиле Ford Mustang за 440 тысяч евро

Сообщается, что мир увидит первый прототип в конце 2019 года. Компания Aviar Motors уточнила стоимость электрического спорткара - 440 тыс. евро, но цена указывается по какой-то причине для Нидерландов, а сайт организации оформлен на английском языке.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA показало спутниковые снимки аппарата InSight
Aviar Motors презентовала спорткар R67 в стиле
Российские самолеты МС-21 и Superjet получат
Кенсингтонский дворец поделился семейным кадром
Игорь Албин рассказал о том, как в
Илья Бачурин расстался со своей возлюбленной
Белокурая дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк стала
Из-за болезни Полина Гагарина попросила помощи у
Группа Smash воссоединится по случаю юбилея Юрия
Салоны связи Tele2 оборудуют «умными» экранами
В Великобритании обнаружили письмо Санта-Клаусу
Вдову Иосифа Кобзона Нелли осудили за
Вдова Михаила Пуговкина и его дочь на телешоу
Археологи изучают историю замка Влада Цепеша,
Игра про зомби DayZ стала временно бесплатной на
В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее
Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у
Экологи просят москвичей не будить ежиков
Ирина Пинчук заявила, что родит Владу Кадони
Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на
Анна Хилькевич поделилась в Instagram фрагментом
Библейские историки расшифровали формулу
Владимир Кличко хочет вернуться на ринг
Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек
Российские психиатры изобрели новый способ борьбы
Ксения Бородина шуточно заявила, что ее муж
Младшая сестра Ким Кардашьян удивила всех "голым"
Беременная Алена Савкина планирует открыть с
Ляйсан Утяшева и Ирина Безрукова озвучили героев
В TENAA раскрыли параметры бюджетного смартфона
Просмотреть все новости