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Российские самолеты МС-21 и Superjet получат революционную гарнитуру

Самолеты отечественного производства МС-21 и Superjet оборудуют революционной гарнитурой. Такой информацией поделился с интернет-ресурсом РИА Новости глава дизайнерского отдела завода «Октава» Владимир Шипилов.

Российские самолеты МС-21 и Superjet получат революционную гарнитуру

По заявлениям Владимира Шипилова, гражданские лайнеры моделей МС-21 и Superjet проектировались намного раньше, чем разработана гарнитура ГНШ-А-24, из-за чего перед широким распространением разработчики сначала опробуют тестовую версию. Также он отметил, что обновленная гарнитура более лёгкая, и для разных заказчиков изготавливаются варианты на одно и два "уха".

По словам дизайн-директора, данная гарнитура проходит финальные доработки в конструкторском отделе и предназначается для воздушных судов производства ПАО «Туполев», ПАО «Ил», ПАО «Корпорация Иркут» и АО «Гражданские самолеты Сухого», однако изначально рассчитана на МС-21 и Superjet. Он добавил, что сейчас инженеры разрабатывают улучшенную гарнитуру для пилотов вертолета Ми-38.

В настоящий момент первый опытный образец находится на стадии оформления и сдачи документации, а в 2019 году его начнут испытывать в летных условиях.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 22:00

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