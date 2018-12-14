Российские самолеты МС-21 и Superjet получат революционную гарнитуру





По заявлениям Владимира Шипилова, гражданские лайнеры моделей МС-21 и Superjet проектировались намного раньше, чем разработана гарнитура ГНШ-А-24, из-за чего перед широким распространением разработчики сначала опробуют тестовую версию. Также он отметил, что обновленная гарнитура более лёгкая, и для разных заказчиков изготавливаются варианты на одно и два "уха".По словам дизайн-директора, данная гарнитура проходит финальные доработки в конструкторском отделе и предназначается для воздушных судов производства ПАО «Туполев», ПАО «Ил», ПАО «Корпорация Иркут» и АО «Гражданские самолеты Сухого», однако изначально рассчитана на МС-21 и Superjet. Он добавил, что сейчас инженеры разрабатывают улучшенную гарнитуру для пилотов вертолета Ми-38.В настоящий момент первый опытный образец находится на стадии оформления и сдачи документации, а в 2019 году его начнут испытывать в летных условиях.