Кенсингтонский дворец поделился семейным кадром принца Уильяма

По сложившейся за долгие годы традиции кадры для рождественской открытки делают в середине осени и без всей праздничной «мишуры». А непосредственно накануне Рождества и Нового года подданные британской короны могут любоваться монаршим семейством.Недавно Кенсингтонский дворец разместил снимок герцога и герцогини Кембриджских, 5-летнего принца Джорджа, 3-летней принцессы Шарлотты и 8-месячного принца Луи. Подписчики много внимания уделили самому младшему члену королевской семьи. Его снимки очень редко появляются в прессе и социальных сетях, поэтому подданные воспользовались возможностью полюбоваться на маленького принца. Многие отмечают, что он очень быстро растёт и выглядит не по возрасту взрослым и серьёзным.