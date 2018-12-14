АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Кенсингтонский дворец поделился семейным кадром принца Уильяма

Кенсингтонский дворец (Kensington Palace) на официальной странице британской королевской семьи в Instagram опубликовал кадры традиционной ежегодной открытки, приуроченной к рождественским праздникам. На ней в полном сборе семья принца Уильяма, с супругой и детьми, в том числе самым младшим, подрастающим принцем Луи.

Кенсингтонский дворец поделился семейным кадром принца Уильяма

По сложившейся за долгие годы традиции кадры для рождественской открытки делают в середине осени и без всей праздничной «мишуры». А непосредственно накануне Рождества и Нового года подданные британской короны могут любоваться монаршим семейством.

Недавно Кенсингтонский дворец разместил снимок герцога и герцогини Кембриджских, 5-летнего принца Джорджа, 3-летней принцессы Шарлотты и 8-месячного принца Луи. Подписчики много внимания уделили самому младшему члену королевской семьи. Его снимки очень редко появляются в прессе и социальных сетях, поэтому подданные воспользовались возможностью полюбоваться на маленького принца. Многие отмечают, что он очень быстро растёт и выглядит не по возрасту взрослым и серьёзным.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кенсингтонский дворец поделился семейным кадром
Илья Бачурин расстался со своей возлюбленной
Белокурая дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк стала
Из-за болезни Полина Гагарина попросила помощи у
Группа Smash воссоединится по случаю юбилея Юрия
Салоны связи Tele2 оборудуют «умными» экранами
В Великобритании обнаружили письмо Санта-Клаусу
Вдову Иосифа Кобзона Нелли осудили за
Вдова Михаила Пуговкина и его дочь на телешоу
Археологи изучают историю замка Влада Цепеша,
Игра про зомби DayZ стала временно бесплатной на
В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее
Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у
Экологи просят москвичей не будить ежиков
Ирина Пинчук заявила, что родит Владу Кадони
Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на
Анна Хилькевич поделилась в Instagram фрагментом
Библейские историки расшифровали формулу
Владимир Кличко хочет вернуться на ринг
Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек
Российские психиатры изобрели новый способ борьбы
Ксения Бородина шуточно заявила, что ее муж
Младшая сестра Ким Кардашьян удивила всех "голым"
Беременная Алена Савкина планирует открыть с
Ляйсан Утяшева и Ирина Безрукова озвучили героев
В TENAA раскрыли параметры бюджетного смартфона
В Госдуме предложили выслать Андрея Малахова в
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов и другие
"Ангел" Victoria's Secret показала свою
Facebook будет транслировать финальный сезон
Просмотреть все новости