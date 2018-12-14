Кенсингтонский дворец поделился семейным кадром принца Уильяма
Кенсингтонский дворец (Kensington Palace) на официальной странице британской королевской семьи в Instagram опубликовал кадры традиционной ежегодной открытки, приуроченной к рождественским праздникам. На ней в полном сборе семья принца Уильяма, с супругой и детьми, в том числе самым младшим, подрастающим принцем Луи.
По сложившейся за долгие годы традиции кадры для рождественской открытки делают в середине осени и без всей праздничной «мишуры». А непосредственно накануне Рождества и Нового года подданные британской короны могут любоваться монаршим семейством.
Недавно Кенсингтонский дворец разместил снимок герцога и герцогини Кембриджских, 5-летнего принца Джорджа, 3-летней принцессы Шарлотты и 8-месячного принца Луи. Подписчики много внимания уделили самому младшему члену королевской семьи. Его снимки очень редко появляются в прессе и социальных сетях, поэтому подданные воспользовались возможностью полюбоваться на маленького принца. Многие отмечают, что он очень быстро растёт и выглядит не по возрасту взрослым и серьёзным.
По сложившейся за долгие годы традиции кадры для рождественской открытки делают в середине осени и без всей праздничной «мишуры». А непосредственно накануне Рождества и Нового года подданные британской короны могут любоваться монаршим семейством.
Недавно Кенсингтонский дворец разместил снимок герцога и герцогини Кембриджских, 5-летнего принца Джорджа, 3-летней принцессы Шарлотты и 8-месячного принца Луи. Подписчики много внимания уделили самому младшему члену королевской семьи. Его снимки очень редко появляются в прессе и социальных сетях, поэтому подданные воспользовались возможностью полюбоваться на маленького принца. Многие отмечают, что он очень быстро растёт и выглядит не по возрасту взрослым и серьёзным.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:00