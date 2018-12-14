Алена Савкина планирует уйти в декрет перед Новым годом

«Я планирую уйти в декрет в декабре. Надо спокойно снять квартиру, навести там уют и заняться подготовкой к родам», - сообщила Савкина.





Судя по информации, которая просочилась в Сети еще в начале этой недели, Алена не выиграла конкурс «Человек года», проиграв Роману Капаклы, а потому она спокойно может отправляться в декретный отпуск, дабы как следует подготовиться к стремительно приближающимся родам.Так как девушка сейчас находится в статусе одиночки, все обязанности по поиску квартиры в Москве, покупке одежды для малыша и прочих важных атрибутов, таких как коляска, кроватка, пеленальный столик, бутылочек для кормления и пустышек, лежат на ее хрупких плечах. Илья Яббаров, который является отцом ребенка, никак не помогает бывшей возлюбленной в этом, считая, что помогать нужно уже после того, как сын появится на свет.Судя по всему, в декрет она уйдет не сама, а с мамой Татьяной Владимировной, которая сейчас находится вместе с ней в периметре и старается помогать не только ей, но и своей старшей дочери Ольге Рапунцель, в апреле месяце родившей прекрасную дочь Василису.