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Алена Савкина планирует уйти в декрет перед Новым годом

Всего несколько недель отделяет участницу телепроекта «Дом-2» Алену Савкину от самой главной встречи в ее жизни – с сыном, поскольку малыш появится на свет уже в конце января. Поэтому сейчас девушка думает лишь о том, как максимально безболезненно пройти все испытания, которые настигают в последние месяцы беременности, а также, когда уходить в декрет.

Судя по информации, которая просочилась в Сети еще в начале этой недели, Алена не выиграла конкурс «Человек года», проиграв Роману Капаклы, а потому она спокойно может отправляться в декретный отпуск, дабы как следует подготовиться к стремительно приближающимся родам.

Алена Савкина планирует уйти в декрет перед Новым годом

Так как девушка сейчас находится в статусе одиночки, все обязанности по поиску квартиры в Москве, покупке одежды для малыша и прочих важных атрибутов, таких как коляска, кроватка, пеленальный столик, бутылочек для кормления и пустышек, лежат на ее хрупких плечах. Илья Яббаров, который является отцом ребенка, никак не помогает бывшей возлюбленной в этом, считая, что помогать нужно уже после того, как сын появится на свет.

«Я планирую уйти в декрет в декабре. Надо спокойно снять квартиру, навести там уют и заняться подготовкой к родам», - сообщила Савкина.

Судя по всему, в декрет она уйдет не сама, а с мамой Татьяной Владимировной, которая сейчас находится вместе с ней в периметре и старается помогать не только ей, но и своей старшей дочери Ольге Рапунцель, в апреле месяце родившей прекрасную дочь Василису.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:38

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