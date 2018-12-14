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Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на прогулку

Артист Сергей Безруков никогда не упускает возможности прогуляться с новорожденным малышом. Фотографию, подтверждающую это, актер разместил на своей страничке в Instagram.

Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на прогулку

На фотоснимке российский актер драматического театра и кино прогуливается с коляской, в которой отдыхает новорожденный сын, рожденный в браке с кинорежиссёром и драматургом Анной Матисон.

Подписывая снимок, знаменитый отец отметил, что работа работой, а забывать о том, что в очередной раз стал папой, не в коем случае нельзя. Артист признается, что все свободное время он старается проводить рядом с семьей, поддерживая жену в заботах о родившемся в ноябре малыше.

Подписчики Сергея Безрукого выразили в комментариях восхищение актером и его умением совмещать работу и семью. Пост на странице артиста начал быстро набирать популярность в сети.
Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на прогулку

На новом фотоснимке звездный папа выглядит очень счастливым, что не могли не заметить его многочисленные поклонники.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:10

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