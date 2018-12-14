Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на прогулку





На фотоснимке российский актер драматического театра и кино прогуливается с коляской, в которой отдыхает новорожденный сын, рожденный в браке с кинорежиссёром и драматургом Анной Матисон.Подписывая снимок, знаменитый отец отметил, что работа работой, а забывать о том, что в очередной раз стал папой, не в коем случае нельзя. Артист признается, что все свободное время он старается проводить рядом с семьей, поддерживая жену в заботах о родившемся в ноябре малыше.Подписчики Сергея Безрукого выразили в комментариях восхищение актером и его умением совмещать работу и семью. Пост на странице артиста начал быстро набирать популярность в сети.На новом фотоснимке звездный папа выглядит очень счастливым, что не могли не заметить его многочисленные поклонники.