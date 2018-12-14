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Российские психиатры изобрели новый способ борьбы с депрессией и деменцией

Российские психиатры изобрели и запатентовали новый способ лечения депрессии и борьбы с ухудшением когнитивных способностей. Методику врачи назвали нейрофитнесом.

Российские психиатры изобрели новый способ борьбы с депрессией и деменцией

Московский центр имени Соловьёва, занимающийся психоневрологией, запатентовал прогрессивный метод избавления от депрессии и улучшения работы мозга. Даже единичные лечебные мероприятия дают заметный эффект, улучшая эмоциональное и психическое состояние. Регулярные тренинги повышают мыслительные способности, память, эмоциональный интеллект и помогают избавиться от негативных последствий заболеваний, возрастных изменений и побочных эффектов некоторых лекарств.

Упражнения связаны с мелкой моторикой рук, различными асимметричными движениями, ритмикой, речевым аппаратом и мимикой. Нейрофитнес уже показал высокие результаты при депрессии и старческом слабоумии.

В центре Соловьёва пациентов также обучат способам лёгкого запоминания больших массивов информации, прочтут лекции о питании, сне, отдыхе и работе. Разрабатывая нейрофитнес, российские психиатры опирались не только на опыт соотечественников, но также зарубежных коллег, с которыми планируют поделиться своими наработками.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:45

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