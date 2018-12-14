Российские психиатры изобрели новый способ борьбы с депрессией и деменцией





Московский центр имени Соловьёва, занимающийся психоневрологией, запатентовал прогрессивный метод избавления от депрессии и улучшения работы мозга. Даже единичные лечебные мероприятия дают заметный эффект, улучшая эмоциональное и психическое состояние. Регулярные тренинги повышают мыслительные способности, память, эмоциональный интеллект и помогают избавиться от негативных последствий заболеваний, возрастных изменений и побочных эффектов некоторых лекарств.Упражнения связаны с мелкой моторикой рук, различными асимметричными движениями, ритмикой, речевым аппаратом и мимикой. Нейрофитнес уже показал высокие результаты при депрессии и старческом слабоумии.В центре Соловьёва пациентов также обучат способам лёгкого запоминания больших массивов информации, прочтут лекции о питании, сне, отдыхе и работе. Разрабатывая нейрофитнес, российские психиатры опирались не только на опыт соотечественников, но также зарубежных коллег, с которыми планируют поделиться своими наработками.