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В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее 3000 раз вскрывали тела пришельцев

Американец с вымышленным именем Эмери Смит анонимно рассказал о проводимых в подземных лабораториях штата Нью-Мексико процедурах аутопсии инопланетных существ. По словам анонимного информатора, ему известно о более чем 3000 таких процедур.

В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее 3000 раз вскрывали тела пришельцев

Эмери Смит, по всей вероятности, является научным сотрудником, поскольку рассказывает о своей работе в секретных лабораториях. Своё имя он не раскрывает из опасений за жизнь, так как однажды, по его словам, уже был избит агентами спецслужб за хранение образцов материалов тел пришельцев, что категорически запрещено в рамках проводимого проекта.

В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее 3000 раз вскрывали тела пришельцев

Информатор рассказывает, решился на обнародование секретной информации из-за жестокости, которую наблюдал в последнее время при проведении вскрытия тел пришельцев и проводимых на них опытах. По его словам, количество пришельцев действительно было огромным. Только Смит знает о более чем трёх тысячах подопытных, которые, по всей вероятности, принадлежали к разным расам, так как были схожи и с гуманоидами, и с рептилоидами, и с инсектоидами.

Он говорит, с помощью образцов тканей и органов пришельцев учёные создают гибридные ДНК различных животных, и, что самое невероятное, людей.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:30

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