В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее 3000 раз вскрывали тела пришельцев





Эмери Смит, по всей вероятности, является научным сотрудником, поскольку рассказывает о своей работе в секретных лабораториях. Своё имя он не раскрывает из опасений за жизнь, так как однажды, по его словам, уже был избит агентами спецслужб за хранение образцов материалов тел пришельцев, что категорически запрещено в рамках проводимого проекта.Информатор рассказывает, решился на обнародование секретной информации из-за жестокости, которую наблюдал в последнее время при проведении вскрытия тел пришельцев и проводимых на них опытах. По его словам, количество пришельцев действительно было огромным. Только Смит знает о более чем трёх тысячах подопытных, которые, по всей вероятности, принадлежали к разным расам, так как были схожи и с гуманоидами, и с рептилоидами, и с инсектоидами.Он говорит, с помощью образцов тканей и органов пришельцев учёные создают гибридные ДНК различных животных, и, что самое невероятное, людей.