АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Ляйсан Утяшева и Ирина Безрукова озвучили героев новой части картины "Снежная Королева: Зазеркалье"

Звезды отечественного шоу-бизнеса Ляйсан Утяшева и Ирина Безрукова озвучили героев новой части анимационной картины "Снежная Королева: Зазеркалье". Как сообщают представители пресс-службы Wizart Animation, на больших экранах фильм покажут уже 1 января.

Ляйсан Утяшева и Ирина Безрукова озвучили героев новой части картины "Снежная Королева: Зазеркалье"

Сообщается, что кроме представительниц мира кино и спорта, персонажей картины также должна озвучивать и знаменитая шоувумен Надежда Ангорская.

Российский мультипликационный фильм "Снежная Королева" увидели не только жители РФ: картина, переведенная на 30 языков была показана в 150 странах мира.

Wizart Animation активно готовит выпуск 4 части популярной ленты под названием "Снежная Королева: Зазеркалье" над которой плодотворно работали режиссеры Роберт Ленс и Алексей Цицилин. Напомним, что благодаря Роберту Ленсу мир узнал "Шрека", "Историю игрушек", "Красавицу и Чудовище".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее
Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у
Экологи просят москвичей не будить ежиков
Ирина Пинчук заявила, что родит Владу Кадони
Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на
Анна Хилькевич поделилась в Instagram фрагментом
Библейские историки расшифровали формулу
Владимир Кличко хочет вернуться на ринг
Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек
Российские психиатры изобрели новый способ борьбы
Ксения Бородина шуточно заявила, что ее муж
Младшая сестра Ким Кардашьян удивила всех "голым"
Беременная Алена Савкина планирует открыть с
Ляйсан Утяшева и Ирина Безрукова озвучили героев
В TENAA раскрыли параметры бюджетного смартфона
В Госдуме предложили выслать Андрея Малахова в
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов и другие
"Ангел" Victoria's Secret показала свою
Facebook будет транслировать финальный сезон
Алена Савкина планирует уйти в декрет перед Новым
Медики подвергли критике популярное народное
Компания Mazda отзывает в России около 2,8 тысяч
Муж Ксении Собчак ностальгирует в Instagram по
Компания Sharkoon представила мышь Drakonia II с
Ольга Бузова мечтает воссоединить Алиану
Назван ТОП-5 самых популярных внедорожников
В предновогодней суете Максим Галкин начал
Украинцы поставили Порошенко на счётчик: Ему
В Германии узаконили третий тип пола человека
Профессор МГМУ хранил дома в Москве арсенал оружия
Просмотреть все новости