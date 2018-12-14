Ляйсан Утяшева и Ирина Безрукова озвучили героев новой части картины "Снежная Королева: Зазеркалье"
Звезды отечественного шоу-бизнеса Ляйсан Утяшева и Ирина Безрукова озвучили героев новой части анимационной картины "Снежная Королева: Зазеркалье". Как сообщают представители пресс-службы Wizart Animation, на больших экранах фильм покажут уже 1 января.
Сообщается, что кроме представительниц мира кино и спорта, персонажей картины также должна озвучивать и знаменитая шоувумен Надежда Ангорская.
Российский мультипликационный фильм "Снежная Королева" увидели не только жители РФ: картина, переведенная на 30 языков была показана в 150 странах мира.
Wizart Animation активно готовит выпуск 4 части популярной ленты под названием "Снежная Королева: Зазеркалье" над которой плодотворно работали режиссеры Роберт Ленс и Алексей Цицилин. Напомним, что благодаря Роберту Ленсу мир узнал "Шрека", "Историю игрушек", "Красавицу и Чудовище".
Сообщается, что кроме представительниц мира кино и спорта, персонажей картины также должна озвучивать и знаменитая шоувумен Надежда Ангорская.
Российский мультипликационный фильм "Снежная Королева" увидели не только жители РФ: картина, переведенная на 30 языков была показана в 150 странах мира.
Wizart Animation активно готовит выпуск 4 части популярной ленты под названием "Снежная Королева: Зазеркалье" над которой плодотворно работали режиссеры Роберт Ленс и Алексей Цицилин. Напомним, что благодаря Роберту Ленсу мир узнал "Шрека", "Историю игрушек", "Красавицу и Чудовище".