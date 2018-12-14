Украинцы поставили Порошенко на счётчик: Ему осталось 106 дней





Сайт можно найти по адресу poroshenkoff.com, он демонстрирует сколько еще времени с точностью до секунды осталось Петру Порошенко занимать должность президента. Помимо счётчика, на ней изображен нынешний украинский президент за решеткой в тюремной спецодежде. Видимо создатели сайта намекают, что после президентства Порошенко ожидает заключение в камере.Будущие выборы гаранта конституции на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. По информации соцопросов, у Петра Порошенко один из самых низких рейтингов среди всех кандидатов.