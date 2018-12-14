Украинцы поставили Порошенко на счётчик: Ему осталось 106 дней
Анонимные пользователи запустили сайт, исчисляющий дни до завершения срока Порошенко на президентском посту. На счётчике осталось ещё 106 дней.
Сайт можно найти по адресу poroshenkoff.com, он демонстрирует сколько еще времени с точностью до секунды осталось Петру Порошенко занимать должность президента. Помимо счётчика, на ней изображен нынешний украинский президент за решеткой в тюремной спецодежде. Видимо создатели сайта намекают, что после президентства Порошенко ожидает заключение в камере.
Будущие выборы гаранта конституции на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. По информации соцопросов, у Петра Порошенко один из самых низких рейтингов среди всех кандидатов.
Сайт можно найти по адресу poroshenkoff.com, он демонстрирует сколько еще времени с точностью до секунды осталось Петру Порошенко занимать должность президента. Помимо счётчика, на ней изображен нынешний украинский президент за решеткой в тюремной спецодежде. Видимо создатели сайта намекают, что после президентства Порошенко ожидает заключение в камере.
Будущие выборы гаранта конституции на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. По информации соцопросов, у Петра Порошенко один из самых низких рейтингов среди всех кандидатов.
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:42