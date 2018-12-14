Ольга Бузова мечтает воссоединить Алиану Устиненко и Александра Гобозова





Точно также считает и ведущая реалити-шоу Ольга Бузова, поэтому в очередном выпуске шоу «Бородина против Бузовой» она решила, что экс-возлюбленным необходимо воссоединиться, тем более у них есть общий ребенок, который будет только рад, если его родители снова будут вместе.И для Алианы роман с Сашей будет спасением, так как многие фанаты телестройки полагают, что после отношений с Андреем Шабариным ни один нормальный парень к ней больше не придет.А вот захочет ли Гобозов вновь вернуться к бывшей жене, пока не известно, ведь у него после ухода с периметра жизнь стала очень насыщенной и интересной. В частности, он собрал большую команду в сфере сетевого бизнеса, которая помогает ему неплохо зарабатывать, его пригласили на съемки в кино, а также он уже встречается с шоркой по имени Надежда и утверждает, что она - женщина его мечты.Как будет развиваться дальше эта история, пока не знает никто, однако зрители «Дома-2» считают, что Ольга Бузова полностью права: Устиненко нужно или мириться с экс-супругом, или покидать проект, поскольку многим она стала неинтересной после интрижки с Шабариным.