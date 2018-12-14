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Ольга Бузова мечтает воссоединить Алиану Устиненко и Александра Гобозова

Алиана Устиненко уже достаточно давно находится на телепроекте «Дом-2», однако продолжает оставаться в одиночках. К ней приходило много парней, но ни один из них ей не подошел и, по мнению зрителей, вся проблема в том, что она сравнивает их с бывшем мужем Александром Гобозовым.

Точно также считает и ведущая реалити-шоу Ольга Бузова, поэтому в очередном выпуске шоу «Бородина против Бузовой» она решила, что экс-возлюбленным необходимо воссоединиться, тем более у них есть общий ребенок, который будет только рад, если его родители снова будут вместе.

Ольга Бузова мечтает воссоединить Алиану Устиненко и Александра Гобозова

И для Алианы роман с Сашей будет спасением, так как многие фанаты телестройки полагают, что после отношений с Андреем Шабариным ни один нормальный парень к ней больше не придет.

А вот захочет ли Гобозов вновь вернуться к бывшей жене, пока не известно, ведь у него после ухода с периметра жизнь стала очень насыщенной и интересной. В частности, он собрал большую команду в сфере сетевого бизнеса, которая помогает ему неплохо зарабатывать, его пригласили на съемки в кино, а также он уже встречается с шоркой по имени Надежда и утверждает, что она - женщина его мечты.

Как будет развиваться дальше эта история, пока не знает никто, однако зрители «Дома-2» считают, что Ольга Бузова полностью права: Устиненко нужно или мириться с экс-супругом, или покидать проект, поскольку многим она стала неинтересной после интрижки с Шабариным.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:56

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