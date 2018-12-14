В TENAA раскрыли параметры бюджетного смартфона Honor Play 8





Мобильный телефон Honor Play 8 имеет шестидюймовый экран, новейшую оперативную систему Android 9.0, аналога которой нет еще у большей части флагманских смартфонов. Работает аппарат на базе восьмиядерного набора микросхем, которые спроектированы для совместной работы, цель которой - выполнение набора заданных задач с частотой 2,3 Ггц. Название компании производителя чипсета не сообщается. В смартфон вмонтирована память на 3 Гб, он оснащен фронтальной камерой на 8 мегапикселей и основным объективом на 13 мегапикселей.Решение компании выпускающей новую модель телефона, отказаться в Honor Play 8 от наличия сканера отпечатка пальца эксперты назвали внезапным. Также стало известно, что данная модель будет выходить на рынок в четырех цветах.В ближайшее время ожидается полный анонс новой бюджетной модели телефона от Honor.