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В TENAA раскрыли параметры бюджетного смартфона Honor Play 8

Китайская организация TENAA раскрыла параметры нового бюджетного смартфона Honor Play 8. Телефон сертифицированный под индексом JAT-AL00.

В TENAA раскрыли параметры бюджетного смартфона Honor Play 8

Мобильный телефон Honor Play 8 имеет шестидюймовый экран, новейшую оперативную систему Android 9.0, аналога которой нет еще у большей части флагманских смартфонов. Работает аппарат на базе восьмиядерного набора микросхем, которые спроектированы для совместной работы, цель которой - выполнение набора заданных задач с частотой 2,3 Ггц. Название компании производителя чипсета не сообщается. В смартфон вмонтирована память на 3 Гб, он оснащен фронтальной камерой на 8 мегапикселей и основным объективом на 13 мегапикселей.

Решение компании выпускающей новую модель телефона, отказаться в Honor Play 8 от наличия сканера отпечатка пальца эксперты назвали внезапным. Также стало известно, что данная модель будет выходить на рынок в четырех цветах.

В ближайшее время ожидается полный анонс новой бюджетной модели телефона от Honor.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:14

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