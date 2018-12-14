В предновогодней суете Максим Галкин начал забывать слова

Максим Галкин часто делает различные публикации в социальных сетях. Большой популярностью пользуются посты знаменитости с его детьми Гарри и Елизаветой. Подписчики постоянно просят Максима Галкина выкладывать больше постов с наследниками. Несколько часов назад на странице супруга Примадонны в Instagram появилось видео, на котором он с детьми катается на санках. В комментарии к ролику Максим Галкин написал, что из-за напряженного предновогоднего графика ничего не успевает. Но подписчики знаменитости обратили внимание, что он из-за суеты он даже начал забывать слова.Поклонники Максима Галкина написали писать: "Молодцы приятно смотреть. Максим вы из-за работы сильно утомились, даже слова забыли)", "Самый лучший папа! И самые прекрасные дети!!!", "Слова не сразу вспомнили, потому что сильно устали)", "Как приятно смотреть на Вас с детишками", "Спасибо максим! За такие репортажи!". Всего за несколько десятков минут видео просмотрели более 87 тысяч пользователей Сети.