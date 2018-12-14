"Ангел" Victoria's Secret показала свою фотографию без макияжа и фотошопа

Американская компания по производству женского нижнего белья, одежды и косметики Victoria’s Secret давно и прочно занимает лидирующие позиции на мировом рынке. А показы их новых коллекций привлекают огромное количество зрителей своей необычностью, масштабом и красотой. Для участия в таких показах всегда привлекают самых красивых моделей мира, для которых пройтись по подиуму в белье от Victoria’s Secret огромное признание и честь. Модели всегда демонстрируют новые коллекции с крыльями за спиной, из-за чего их и называют «ангелами».Американская модель Тейлор Хилл уже три года является одним из «ангелов». На подиуме девушка всегда совершенна и, без преувеличения, прекрасна. Недавно она решилась всё же показать поклонникам, что практически ничего нет в мире идеального. Она выложила фотографию, которую называют «честной», то есть без любых косметических или технологических вмешательств. Тейлор пишет, именно так она и выглядит в повседневной жизни – с неидеальными бровями, следами от угревой сыпи и кругами вокруг глаз.Поклонники искренне благодарят модель за подобную откровенность, они уверяют, она и без макияжа и фоторедакторов выглядит прекрасно. Некоторые фолловеры пишут, она успокоила их чувство неполноценности, ведь по сравнению с ней они чувствовали себя неидеальными и слегка неполноценными.