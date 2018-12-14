Профессор МГМУ хранил дома в Москве арсенал оружия









В Москве сотрудниками федеральной службы за незаконное хранение винтовки с оптическим прицелом и автомата АК 74 задержан профессор гуманитарной кафедры МГМУ гражданин 1961 года рождения. Также во время обыска его жилплощади в доме на Кировоградской улице найдены пистолет системы Макарова, автомат АК 47, винтовка Драгунова, Mauser 98K и около трёхсот единиц боеприпасов.По утверждениям сотрудников ФСБ, профессор не зарегистрировал автомат АК 74, винтовка Mauser находится в нерабочем состоянии, а патроны отправлены на экспертизу. В отношении профессора заведено уголовное дело за незаконное хранение оружия.