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Профессор МГМУ хранил дома в Москве арсенал оружия

Сотрудники ФСБ произвели обыск квартиры в Москве. Профессор МГМУ прятал дома арсенал оружия.
Профессор МГМУ хранил дома в Москве арсенал оружия

В Москве сотрудниками федеральной службы за незаконное хранение винтовки с оптическим прицелом и автомата АК 74 задержан профессор гуманитарной кафедры МГМУ гражданин 1961 года рождения. Также во время обыска его жилплощади в доме на Кировоградской улице найдены пистолет системы Макарова, автомат АК 47, винтовка Драгунова, Mauser 98K и около трёхсот единиц боеприпасов.

По утверждениям сотрудников ФСБ, профессор не зарегистрировал автомат АК 74, винтовка Mauser находится в нерабочем состоянии, а патроны отправлены на экспертизу. В отношении профессора заведено уголовное дело за незаконное хранение оружия.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:40

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