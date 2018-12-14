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Facebook будет транслировать финальный сезон "Игры престолов"

Facebook задумался над трансляцией финального сезона "Игры престолов", ведя переговоры с HBO. Также у пользователей ресурса появится возможность смотреть онлайн шоу с других телеканалов.

Facebook будет транслировать финальный сезон "Игры престолов"

В Facebook Watch сообщили о возможности трансляции 8 сезона "Игры престолов" через социальную сеть. Для этого производятся переговоры с каналами HBO, а также Starz и Showtime. Facebook хочет перекупить видеоконтент, сделав его доступным пользователям интернета. Услуга не будет бесплатной, и юзерам придётся оформить подписку.

Однако уже в 2019 году, как сообщает компания, в соцсети можно будет смотреть любимые телешоу и многосерийные фильмы. Если Facebook договорится о партнёрстве с HBO к сроку выхода "Игры престолов", фанаты произведений Джорджа Мартина смогут следить за заключительным 8 сезоном со своих компьютеров и прочих устройств.

Кроме того, на своём сайте писатель сообщил, что усиленно работает над книгой "Ветры зимы", события которой и будут показаны в новых эпизодах. Чтобы печатная версия "Игры престолов" не потеряла актуальность, Мартин включит в неё те сцены, которые в сериал не попадут. Также автор готовит к публикации новый роман "Пламя и кровь".



 
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Общество / Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:43

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