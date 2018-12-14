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Сударкина против Игруновой: дело не закрыли

Около месяца назад на "Доме-2" произошло ЧП: две участницы Ольга Сударкина и Наташа Игрунова подрались.

Если говорить точнее, то Ольга избила Наталью, когда обе находились на Сейшельских островах.

Сударкина против Игруновой: дело не закрыли

Накануне Игрунова прибыла в столицу для дачи показаний. Все телезрители недоумевают, почему Ольга до сих пор не наказана. Сама Наталья пояснила, что статья, по которой проходит Сударкина, ареста не предусматривает.

По очень странным обстоятельствам, парень пострадавшей, который прибывал на "Доме-2" вместе со своей девушкой Натальей, выбыл на голосовании. Как сообщил сам Павел, организаторы проекта не любят судебных разбирательств, поэтому решили избавиться от пары.

Но семья Натальи Игруновой не планирует спускать всё с рук обидчице, они намерены идти до конца. Сударкина не раз извинялась в эфирах, сказав о том, что жалеет о своём деянии.

Сударкина против Игруновой: дело не закрыли

Как заметили зрители, девушка продолжает провоцировать участников и выводить их на эмоции, несмотря на то, что она может понести серьёзное наказание.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:21

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