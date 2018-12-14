Группа IC3PEAK не смогла подпольно выступить в Минске





Группа IC3PEAK должна была дать небольшой концерт в одном из Минских клубов под названием "Брюгге". Но местные власти запретили выступление данного коллектива. Официальной причинной для запрета стал обман в количестве приобретенных поклонниками билетов, их было куплено больше, чем заявлено. Но солисты музыкального коллектива IC3PEAK решили провести подпольное выступление. Группа успела исполнить несколько своих композиций, после чего им просто отключили микрофон, а охрана площадки, где они выступали, попросила их уйти со сцены.Также стало известно, что выступление этой группы были отменены в Перми, Новосибирске и Казани. А в Воронеже и Саратове силовики пытались помешать концерту коллектива IC3PEAK.