Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова опубликовала фотографию из роддома
Российская актриса, ставшая популярной благодаря роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», Дарья Мельникова поделилась с поклонниками в Instagram фотографией из роддома с книгой «Мать и дитя» в руках. Подписчики актрисы пришли к выводу, что Дарья стала во второй раз мамой и поздравляют их с мужем с пополнением в семье.
Звезда сериала «Папины дочки» и исполнительница роли Чумы в фильме «Стальная бабочка» Дарья Мельникова готовится во второй раз стать мамой. У актрисы и её мужа Артура Смольянинова уже растёт трёхлетний сын Артур, теперь же семья в ожидании скорейшего прибавления.
Имя старшего сына только недавно стало известно поклонникам и прессе. Длительное время звёздные родители тщательно оберегали своё чадо от излишнего внимания и даже не называли имени. Недавно всё же рассказали, над именем раздумывали не долго, и назвали наследника в честь отца.
Вторую беременность Мельникова с мужем также длительное время скрывали, о ней стало известно летом этого года из опубликованной Кристиной Асмус видеозаписи, на которой Дарья скрывала под широким одеянием свой уже довольно заметный животик. А вскоре супруги в интервью подтвердили радостную новость, рассказав об «интересном» положении актрисы.
Звезда сериала «Папины дочки» и исполнительница роли Чумы в фильме «Стальная бабочка» Дарья Мельникова готовится во второй раз стать мамой. У актрисы и её мужа Артура Смольянинова уже растёт трёхлетний сын Артур, теперь же семья в ожидании скорейшего прибавления.
Имя старшего сына только недавно стало известно поклонникам и прессе. Длительное время звёздные родители тщательно оберегали своё чадо от излишнего внимания и даже не называли имени. Недавно всё же рассказали, над именем раздумывали не долго, и назвали наследника в честь отца.
Вторую беременность Мельникова с мужем также длительное время скрывали, о ней стало известно летом этого года из опубликованной Кристиной Асмус видеозаписи, на которой Дарья скрывала под широким одеянием свой уже довольно заметный животик. А вскоре супруги в интервью подтвердили радостную новость, рассказав об «интересном» положении актрисы.