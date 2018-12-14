Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова опубликовала фотографию из роддома

Звезда сериала «Папины дочки» и исполнительница роли Чумы в фильме «Стальная бабочка» Дарья Мельникова готовится во второй раз стать мамой. У актрисы и её мужа Артура Смольянинова уже растёт трёхлетний сын Артур, теперь же семья в ожидании скорейшего прибавления.Имя старшего сына только недавно стало известно поклонникам и прессе. Длительное время звёздные родители тщательно оберегали своё чадо от излишнего внимания и даже не называли имени. Недавно всё же рассказали, над именем раздумывали не долго, и назвали наследника в честь отца.Вторую беременность Мельникова с мужем также длительное время скрывали, о ней стало известно летом этого года из опубликованной Кристиной Асмус видеозаписи, на которой Дарья скрывала под широким одеянием свой уже довольно заметный животик. А вскоре супруги в интервью подтвердили радостную новость, рассказав об «интересном» положении актрисы.