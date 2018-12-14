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Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова опубликовала фотографию из роддома

Российская актриса, ставшая популярной благодаря роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», Дарья Мельникова поделилась с поклонниками в Instagram фотографией из роддома с книгой «Мать и дитя» в руках. Подписчики актрисы пришли к выводу, что Дарья стала во второй раз мамой и поздравляют их с мужем с пополнением в семье.

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова опубликовала фотографию из роддома

Звезда сериала «Папины дочки» и исполнительница роли Чумы в фильме «Стальная бабочка» Дарья Мельникова готовится во второй раз стать мамой. У актрисы и её мужа Артура Смольянинова уже растёт трёхлетний сын Артур, теперь же семья в ожидании скорейшего прибавления.

Имя старшего сына только недавно стало известно поклонникам и прессе. Длительное время звёздные родители тщательно оберегали своё чадо от излишнего внимания и даже не называли имени. Недавно всё же рассказали, над именем раздумывали не долго, и назвали наследника в честь отца.

Вторую беременность Мельникова с мужем также длительное время скрывали, о ней стало известно летом этого года из опубликованной Кристиной Асмус видеозаписи, на которой Дарья скрывала под широким одеянием свой уже довольно заметный животик. А вскоре супруги в интервью подтвердили радостную новость, рассказав об «интересном» положении актрисы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:49

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