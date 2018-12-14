Мама Ольги Бузовой о выступлениях дочери: «Пела бы и для двух человек»

«Оля пела бы и для двух человек — ей совершенно не важно, сколько слушателей в зале, она все равно будет выкладываться на все 100», - сообщила мама теледивы Ирина Александровна.

«Семья! Моя самая чуткая и понимающая бабушка на свете! Ты мой пример в жизни, как жить и не сдаваться при любых ситуациях! Спасибо, что ты с нами всегда рядом! Желаю тебе еще 20, как минимум, ярких лет жизни! Оставайся такой же молодой и здоровой, а все остальное сделаем мы!», - написала Оля на своей странице в социальной сети Instagram.





Стоит отметить, что за несколько часов до концерта звезда узнала, что билеты достались далеко не всем, кто хотел прийти, а потому она открыла дополнительные сектора, стоимость мест в которых была символической – по тысяче рублей.Сама Бузова после шоу призналась поклонникам, что очень устала и едва чувствует свои ноги, а затем отправилась не отдыхать, как многие полагали, а отмечать успешное выступление со своими друзьями и родными.В частности, поддержать артистку приехала ее родная сестра Анна, лучшая подруга Ольга Десятовская, а также пришла мама и бабушка, которой вчера исполнилось 80 лет.