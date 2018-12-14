Компания Sharkoon представила мышь Drakonia II с необычным "чешуйчатым" дизайном





Новинка имеет не только оригинальный дизайн. Компьютерная мышь Drakonia II получила многоцветную подсветку, а переключатели могут срабатывать до 10 млн раз. К компьютеру устройство от Sharkoon подключается благодаря проводному интерфейсу USB с соединительным кабелем длиной 180 см.Инновационное устройство оснастили оптическим сенсором PixArt 3360. А диапазон разрешения последнего регулируется от 100 до 15 000 DPI (точек на дюйм). Интересно, что новая разработка имеет 16 Кбайт памяти, предназначенной для хранений аккаунтов юзеров.Кроме того, имеется система регулировки веса, состоящую из 5 грузиков по 5,6 граммов. Устройство совмещается с ОС Microsoft Windows. Согласно данным компании, частота опроса мыши - 1000 Гц, скорость перемещения достигает 6,35 метров в секунду, а максимальное ускорение - 50g.Sharkoon Drakonia II появится на рынках в скором времени. Но информации касательно цены новинки пока не сообщается.