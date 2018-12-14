Назван ТОП-5 самых популярных внедорожников Москвы и Петербурга





ТОП-5 наиболее популярных внедорожников у водителей Москвы и Санкт-Петербурга представлен несколькими иномарками. Так, в столице купили на 19 процентов больше новых кроссоверов, то есть 10 тысяч машин. Из них 694 авто - это модель Creta от Hyundai, продажи которой, впрочем, упали на 5 процентов.634 Tiguan от Volkswagen, купленных в Москве, показывают результат на 21 процент больше прошлогоднего. На третьем месте расположился кроссовер X-Trail от Nissan, который купили 505 раз, то есть активней на 23 процента.445 продаж отмечено за Nissan Qashqai с ростом 41%. Далее следует внедорожник Skoda Kodiaq с результатом 436 единиц и положительной динамикой 6,5%.В Санкт-Петербурге реализовали 5 тысяч кроссоверов, что на 14 процентов больше, чем в 2017 году. Автомобилисты также предпочли Volkswagen Tiguan и Hyundai Creta с продажами 340 и 380 машин соответственно. Кроме того, петербуржцы покупали Outlander от Mitsubishi, Skoda Kodiaq и Kaptur от марки Renault.