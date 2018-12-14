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В Германии узаконили третий тип пола человека

Власти Германии узаконили третий тип пола человека. Это означает, что жители этой страны могут указывать "различный" пол, а не только женский или мужской.

В Германии узаконили третий тип пола человека

Ранее в Германии были только такое обозначения пола, как женский, мужской или просто отсутствие данных по этой информации. На смену знамению "данные отсутствуют" пришло определение "различный" пол. Поправки в законодательстве Германии правительство приняло по просьбе интерсексуалов, ведь они имеют и женские, и мужские половые признаки. Стало известно, что если ребенок при рождении не может быть приписан ни к женскому, ни к мужскому полу, то его запишут в "различный" пол, а запись о рождении может быть редактирована задним числом.

Данный закон будет распространяться на такие случаи, когда при рождении пол малыша был неверно указан. Но для того, чтобы изменить принадлежность к полу, нужно будет заключение специалиста.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:41

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