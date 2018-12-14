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Microsoft выпустила к Рождеству свитер с символикой Windows95

Крупнейшая транснациональная компания по производству программного обеспечения Microsoft разместила на своём официальном аккаунте в Twitter пост с фотографиями нового «уродливого свитера» к рождественским праздникам с символикой «операционки» Windows95.

Microsoft выпустила к Рождеству свитер с символикой Windows95

Всем желающим получить его в подарок предлагают оставить соответствующий комментарий к посту, а в дальнейшем из них выберут нескольких счастливчиков. Пользователи за короткое время поставили под фотографией тысячи лайков и репостов. По всей вероятности борьба за новинку от Microsoft разгорится нешуточная, так как уже через короткое время огромное количество пользователей заявило своё желание иметь в гардеробе креативный свитер с символикой Windows95.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:30

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