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Ученые: Алкоголь способен спровоцировать развитие трех видов рака

В ходе исследования ученым удалось выяснить, что алкоголь способен спровоцировать развитие трех видов рака. Также специалисты сообщили какое количество спиртных напитков можно употреблять, чтобы оставаться здоровым.

Ученые: Алкоголь способен спровоцировать развитие трех видов рака

Люди привыкли отмечать различные события употреблением крепких напитков, пишет Express Но специалисты утверждают, что алкоголь способен спровоцировать развитие нескольких видов рака, а именно горла, полости рта и груди. Также злоупотребление спиртными напитками приводит к проблемам с печенью и к сердечно-сосудистым заболеваниям. Специалисты отмечают, что все дело в огромном количестве конгенеров.

Также было рассказано, что необходимо делать, чтобы избежать похмельного синдрома. Специалисты уверяют, если между приемами крепких напитков употреблять воду, это поможет. Также хорошим способом избежать постинтоксикационного состояния может стать соблюдение меры. Но если это уже произошло, то лучше всего выспаться и на завтрак съесть кашу с бананом.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:21

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