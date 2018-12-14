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Роману Капаклы не важно, где встречать Новый год, лишь бы вместе с Мариной Африкантовой

Ни для кого не секрет, что пара Романа Капаклы и Марины Африкантовой является одной из самых любимых у зрителей телепроекта «Дом-2». Конечно, есть те, кто не верит в искренние чувства ребят, однако тех, кто верит, большинство.

Многим интересно наблюдать за тем, как развиваются их отношения в периметре, а также интересно, как они проводят время вне камер.
Рома решил приоткрыть занавес и рассказать своим подписчикам, какие у них с Мариной планы на грядущий Новый год.

Роману Капаклы не важно, где встречать Новый год, лишь бы вместе с Мариной Африкантовой

В частности, по словам парня они еще не решили, где и с кем будут в эту новогоднюю ночь, однако самое главное то, что они вместе, а значит, им в любом случае плохо не будет.

Напомним, что в прошлом году Капаклы и Африкантова отмечали в Минске в компании Алексея Чайчица, Елизаветы Триандафилиди, Давида Анташвили и многих других экс-участников реалити-шоу. Причем тогда девушка признавалась, что им чуть не пришлось встречать Новый год в аэропорту, так как никто из таксистов не хотел их везти.

Роману Капаклы не важно, где встречать Новый год, лишь бы вместе с Мариной Африкантовой

«Встретили мы Новый год шикарно, чуть не отметили его в аэропорту в Минске вместе с Лизой и Лешей, и нашим Давидом. Ни одно такси не хотело нас вести в Новогоднюю ночь, но мы изначально были настроены на позитив, поэтому ничто не могло испортить нам настроение», - писала блондинка в своем Instagram.

Как сложится у ребят в этом году, пока не известно, однако поклонники предполагают, что Марина и Рома точно будут не одни, а в компании своих бывших и нынешних коллег по телестройке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:23

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