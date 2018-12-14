Мировой опрос определил имя главной законодательницы моды за прошедшие 100 лет





Одри Хепбёрн - обладательница премии «Оскар» за главную женскую роль в легендарном фильме «Римские каникулы», посол доброй воли ЮНИСЕФ и обладатель почётного третьего места в списке величайших актрис американского кино по версии Американского института киноискусств. Неудивительна её мировая слава и популярность, проходящая через десятилетия, её имя известно практически в любом уголке огромного земного шара.Логистическая компания DHL организовала мировой опрос с целью определения главной мировой модницы, на которую равняются миллионы женщин. В опросе принимали участие жительницы Соединённых Штатов, Великобритании, Японии, Италии и Австралии. Во всех из перечисленных странах, кроме США, главной законодательницей моды была признана Одри Хепбёрн. Американки же отдали пальму первенства Жаклин Кеннеди, жене президента Джона Кеннеди.Погибшая британская принцесса Диана получила второе место от британок и австралиек и третье – от итальянок и американок.