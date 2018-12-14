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Валерий Блюменкранц стал «царем» Сейшельских островов

Бывший супруг Таты Абрамсон Валерий Блюменкранц начал называть себя «царем».

На днях Валерий в одном из свежих выпусков «Дома-2» представился как «царь», что очень удивило многих поклонников проекта. По словам телезрителей, они не могли даже предположить, что молодой папа возомнит из себя короля Сейшельских островов.

Валерий Блюменкранц стал «царем» Сейшельских островов

Впрочем, заявлениям Блюменкранца фанаты реалити-шоу нашли оправдание. Ведь именно руководство проекта передало трон проектного падишаха Валерию, который раньше принадлежал Андрею Шабарину, покинувшему шоу.

Как стало известно, сегодня на Сейшельские острова прилетели две сестры, которые на днях пришли на проект к экс-возлюбленному Абрамсон. Наш портал уже писал о том, что девушки, несмотря на то, что являются сестрами, готовы бороться между собой за внимание Блюменкранца, и именно поэтому ведущие «Дома-2» тут же приняли решение отправить родственниц на «Остров любви».

Валерий Блюменкранц стал «царем» Сейшельских островов

Выяснилось, что когда Дарья и Анастасия из Лесозаводска прилетели на Сейшелы, Валерий встретил девушек с довольно необычным предложением. Оказалось, что Блюменкранц придумал для блондинок веселое представление, при помощи которого он планирует выбрать одну из сестер.

Как закончилось представление, пока неизвестно, однако поклонники «Дома-2» уверены, что совсем скоро Валерий все-таки выберет одну из девушек, ведь очень хочет вернуться в Москву на Поляну. По приезду же в столицу, по мнению зрителей, Блюменкранц откажется от своего выбора.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:47

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