Российский производитель выпустил мобильный телефон с четырьмя SIM-картами Inoi 244 Quattro





Российский производитель мобильных телефонов, компания «Иной», выпустила в продажу аппарат Inoi 244 Quattro. Несмотря на то, что данная модель достаточно бюджетная, ее владелец получает возможность одновременно работать с большим количеством сим-карт – смартфон имеет сразу четыре слота для них.По словам производителя, телефон позволяет использовать одновременно тарифы ведущих локальных операторов мобильной связи и при этом обеспечивает бесплатным общением внутри каждой сети. Однако новая модель не поддерживает сотовые сети 4G, LTE и 3G.Модель телефона Inoi 244 Quattro достаточно простая. Аппарат оборудованный 2,4-дюймовым экраном с разрешением 240 на 320 пикселей, фотокамерой – 0,3 мегапикселя, FM-радио, процессором МТК 6261 и аккумулятором 800 мАч. Также, имеет возможность установление карты памяти объемом до 16 ГБ, и Bluetooth 3.0.Размеры нового мобильного телефона - 118,8 х 50 х 11,9 мм, с весом 53 грамма. Модель выпускается в четырех расцветках: красной, синей, белой и черной.