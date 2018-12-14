У Дмитрия Дмитренко из-за постоянных скандалов с участниками и ведущими «Дома-2» нарушилась психика

«Что с Дмитренко? У него явно не все хорошо с психикой», - заявляют в Сети.





Неоднократно Ольга и Дмитрий заявляли на Лобном месте и тет-а-тетах, что за время нахождения на реалити-шоу «Дом-2» у них нарушилась психика, и именно поэтому им очень сложно постоянно находиться в Периметре. Несколько раз Рапунцель и Дмитренко пытались покинуть проект, однако в последний момент супругов то и дело что-то останавливало.Телезрители телешоу в последнее время начали обращать внимание на то, что с Дмитрием происходит что-то неладное. По мнению внимательных поклонников «Дома-2», у Дмитренко явно нарушилась психика из-за ежедневных скандалов с участниками и руководством реалити.А ведь и правда, в последнее время супруг Рапунцель очень часто срывается на окружающих и может даже без повода начать кричать на Олю. Очевидно, что жена Дмитренко и ее родственники изрядно потрепали мужчине нервы, поэтому Дмитрий постоянно хочет уйти за ворота, где ему не придется больше выслушивать высказывания Алены Савкиной, его тещи Татьяны Владимировны и ведущих «Дома-2».Стоит отметить, что каждый раз уходить с проекта предлагал Рапунцель именно Дмитренко, которого Ольга потом пыталась убедить остаться на шоу, указывая на то, что на реалити они получают хорошую заработную плату, которая позволяет им откладывать на покупку квартиры в Москве.