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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко изменяли друг другу

«Брендовое» семейство реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко неверны друг другу.

В последнее время многие телезрители «Дома-2» заметили, что буквально каждый день на Лобном месте обсуждается семья Рапунцель и Дмитренко. В чем супругов только не обвиняли участники и руководство проекта, однако Ольга и Дмитрий по-прежнему не планируют покидать шоу.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко изменяли друг другу

И вот в социальных сетях появилась информация, которая позволит ведущим «Дома-2» в очередной раз высказать все, что они думают о скандальной парочке. Как стало известно, Рапунцель и Дмитренко изменяли друг другу и не единожды.

Сейчас интернет-пользователи принялись вспоминать слова Ильи Яббарова, которые еще несколько лет назад во всеуслышание заявлял, что Ольга изменяла Дмитрию, и поэтому требует сделать ДНК-тест, ведь тоже имел любовную связь с длинноволосой красавицей и подозревает, что Василиса его дочь.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко изменяли друг другу

Тогда на слова Яббарова почти никто не обратил внимания, однако сейчас появились подтверждения тому, что доля правды в заявлениях Ильи все-таки была. Одна из участниц «Дома-2» - Ольга Сударкина заявила, что уже давно подозревала, что Рапунцель и Дмитренко неверны друг другу, несмотря на то, что они пытаются стать примером для многих пар на проекте.

По словам Сударкиной, на днях она пообщалась с мужчиной, который был любовником «бренда» телешоу, и тот рассказал, что знает со слов самой Оли: Дима изменял ей с Марией Кохно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:33

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