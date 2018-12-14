Елена Темникова записала совместную песню с рок-группой "Би-2"

Музыкант поделился с фанатами новостью о том, что "Би-2" создала новую композицию и записала её вместе с Еленой Темниковой. Шура заинтриговал поклонников, сообщив, что "крутую вещь" представят очень скоро. Артист держит в секрете название новинки. Возможно, она связана с проектом "Куртка Кобейна", где приняли участие звезды отечественного шоу-бизнеса."Не перестаете удивлять. Молодцы", "Отличные новости, а крутая вещь выйдет от КК или от Би-2", "Ждём", - писали в комментариях заинтересованные фолловеры российской рок-группы.